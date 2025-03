Cano e Arias afinam parceria e elevam o nível do Fluminense no início da temporada

A dupla Germán Cano e Jhon Arias iniciou 2025 em grande sintonia com a camisa do Fluminense. No ano passado, os dois tiveram poucas oportunidades de atuar juntos devido a lesões de Cano, que passou boa parte da temporada lidando com problemas físicos.

O sucesso da parceria teve início nas temporadas de 2022/2023, quando ambos foram fundamentais nas conquistas do bicampeonato carioca e da Libertadores. Neste ano, a dupla já demonstra a velha sintonia e empolga a torcida tricolor, que sonha com novos títulos.

A recuperação de Cano é um grande fator para o retorno da dupla. O camisa 14 fez apenas sete gols em 42 jogos em 2024, sua pior temporada com o Fluminense, muito em função de questões físicas.

Sem o argentino, Arias assumiu o protagonismo e foi um dos grandes nomes responsáveis por salvar o Fluminense do rebaixamento. O colombiano foi o artilheiro da equipe, com 14 gols, e Paulo Henrique Ganso foi o garçom, com 10 assistências.

Desde que passaram a atuar juntos, Cano e Arias tem excelentes números. No futebol brasileiro, ninguém fez mais gols que o argentino. São 101 gols marcados, até o momento. O colombiano não fica trás. No mesmo período de tempo, ele é o maior 'garçom', com 46 assistências desde então.

Contra o Caxias, na quarta-feira (05), Arias teve participação direta no primeiro gol marcado por Cano, o centésimo dele com a camisa tricolor. Embora o lance não tenha sido contabilizado como assistência devido a um desvio da defesa do Caxias antes de Cano marcar, ele mostrou que a dupla está novamente em sintonia.

Com Cano e Arias em grande fase, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda no próximo domingo, no estádio Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca. Após o 4 a 0 no Maracanã, o Flu pode até perder por três gols para que garante vaga na decisão do Carioca.