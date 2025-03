São Gonçalo amplia oferta de Vitamina A para as crianças

Com nova estratégia, depois de passar por projeto piloto no ano passado, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Educação, através do Programa Saúde nas Escolas (PSE), vai oferecer o Programa de Suplementação de Vitamina A nas escolas da rede municipal para crianças de seis meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A suplementação também continuará sendo ofertada nos cinco polos sanitários.

“A suplementação é oferecida nas unidades de saúde desde 2005 e vai continuar sendo, já que não são todas as crianças que são matriculadas em escolas públicas. E inserimos nas escolas para alcançar o maior número de crianças. A intenção da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN) é sempre ampliar o programa”, disse a coordenadora do programa de Suplementação de Vitamina A, a nutricionista Bianca de Freitas Corrêa.

O uso das doses da vitamina A não requer deficiência no organismo. Ela é usada como forma de prevenção e não é um tratamento. Também não há a necessidade de consulta e indicação médica. Basta procurar os polos sanitários e pedir para inserir a criança dentro da faixa etária no Programa de Suplementação de Vitamina A. Nos colégios, as crianças receberão as doses necessárias durante o período letivo.

“A indicação é para todas as crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, principalmente para aqueles que vivem em vulnerabilidade econômica-social. Sabemos que os alimentos estão caros e que muitos não podem comprar alimentação adequada. Por isso, a importância da suplementação da vitamina A para as crianças se desenvolverem com mais qualidade de vida”, orientou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A suplementação da vitamina A é feita por via oral através de uma cápsula que tem megadoses do palmitato de retinol (Vitamina A), acrescida de vitamina E diluída em solução oleosa. Ela é oferecida em dose única. As crianças acompanhadas pelo programa têm que receber o reforço após seis meses.

A vitamina A pode ser encontrada em diferentes tipos de alimentos como leite, fígado, gema de ovo e óleos de peixes. Os vegetais verde-escuros, frutas e legumes amarelos e alaranjados, como cenoura, espinafre, manga e mamão, também são boas fontes dessa vitamina.

“A deficiência prolongada do micronutriente no organismo pode afetar a visão. Em casos mais agudos, pode até causar cegueira. Ela também pode deixar a pele grossa e seca e atrasar o crescimento. A suplementação fortalece o sistema imunológico e também evita doenças virais, como o sarampo”, explicou a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.

Polos sanitários com o Programa da Vitamina A

1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

3 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

4 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

5 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro