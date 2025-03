Homem morre após ser agredido com garrafa em bloco de carnaval

Um homem, identificado como Pedro Henrique Talaveira Ferreira, de 34 anos, morreu após ser agredido com uma garrafa em um bloco de carnaval, na área conhecida como Glicínea, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com informações de testemunhas, o ataque contra Pedro Henrique veio do ex-marido da mulher que estava com a vítima.

Relatos apontam que o suspeito teria um comportamento agressivo com a mulher, e Pedro Henrique interveio. O agressor portava uma garrafa de lança-perfume e a quebrou; com o que restou da garrafa, desferiu golpes no braço da vítima.



Com o ataque, Pedro Henrique teve uma artéria rompida, o que causou a perda de uma grande quantidade de sangue. Apesar de Pedro ter sido socorrido ao Hospital Rocha Faria pelos bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos.

A mulher envolvida no caso também foi ferida, chegou a desmaiar e foi socorrida ao hospital. Entretanto, o agressor conseguiu fugir.

O crime foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).