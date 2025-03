Menina de 7 anos morre após ser atingida por pilastra de condomínio no Recreio dos Bandeirantes

A menina Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, morreu depois de ser atingida por uma pilastra de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (4).

No momento do acidente, a criança estava brincando no balanço do condomínio Puerto Madero, quando uma das pilastras caiu e atingiu Maria Luísa. Segundo o relato de um funcionário, ele ouviu o barulho e se deparou com a menina embaixo da estrutura, com graves ferimentos na cabeça e no braço.

Leia também:

Mulher é presa após morder pessoas em camarote da Sapucaí durante desfile

Tentativa de furto termina com prisão em Niterói

Maria Luísa ainda estava consciente e chegou a ser socorrida pelos bombeiros; no entanto, ao longo do atendimento, a menina sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). De acordo com a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, a estrutura de concreto revestida de madeira estava enterrada somente a 5 cm do chão e não resistiu ao peso de Maria Luísa.

Testemunhas informaram que, há pouco tempo, o parque usado pelas crianças passou por obras sem a orientação de bombeiros ou engenheiros.

O delegado que investiga o caso, Alan Luxardo, informou que espera um laudo pericial para averiguar se a pilastra caiu por causa de uma falha no projeto, na execução ou na manutenção.