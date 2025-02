Carnaval 2025: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Com a chegada do feriadão de carnaval, lojas, centros comerciais e o setor de serviços terão seu funcionamento alterado a partir do próximo sábado, dia 1º de março. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia para te deixar informado sobre o que abre e o que fecha nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Confira:

Shoppings

- Partage Shopping

. Sábado, 1º de março: lojas e as áreas de lazer abrirão das 10h às 22h e os bares e restaurantes do jardim, das 11h às 23h;

. Domingo (2); Segunda-feira (3) e Terça-feira (4): funcionamento será opcional para as áreas de lazer e alimentação. As lojas e os quiosques não irão abrir;

. Quarta-feira (5): o shopping funcionará das 12h às 22h, com os bares e restaurantes do jardim em operação até às 23h.

Academia Selfit funcionará das 8h às 18h, no sábado (1) e na segunda (3); das 8h às 14h, no domingo (2) e na terça (4), e das 12h às 23h, na quarta-feira (5).

Leia também

Inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj, preparatório gratuito para o Enem, são prorrogadas até 28 de fevereiro

ID Logistics Brasil abre 1400 vagas para atuação no E-commerce

- São Gonçalo Shopping

. Sábado (1): Lojas, quiosques, alimentação e lazer - 10h às 22h

. Domingo (2): Lojas e quiosques - fechados; Alimentação e lazer - 11h às 21h

. Segunda-feira (3): Lojas e quiosques - fechados; Alimentação e lazer - 11h às 21h

. Terça-feira (4): Lojas e quiosques - fechados; Alimentação e lazer - 11h às 21h

. Quarta-feira (5): Lojas, quiosques, alimentação e lazer - 12h às 22h

- Pátio Alcântara

. Sábado (1): Lojas e quiosques - 9h às 21h; Praça de alimentação - 10h às 21h

. Domingo (2): Shopping fechado

. Segunda-feira (3): Shopping fechado

. Terça-feira (4): Shopping fechado

. Quarta-feira (5): Lojas e quiosques - 12h às 21h; Praça de alimentação - 12h às 21h

- Plaza Shopping Niterói

. Sábado (1): Lojas e quiosques – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h; Restaurantes e cinema – de acordo com a sua programação

. Domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4): Lojas e quiosques – fechados; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Restaurantes e cinema – de acordo com a sua programação

. Quarta-feira (5): Lojas e quiosques – 12h às 22h; Praça de Alimentação – 12h às 22h; Restaurantes e cinema – de acordo com a sua programação

Prefeitura e Saúde de São Gonçalo

São Gonçalo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nas próximas segunda-feira (3) e quarta-feira (5), devido ao feriado do Carnaval. Todas as repartições públicas municipais estarão fechadas durante todo o período carnavalesco (de 1º a 5 de março). Os serviços essenciais, no entanto, estarão funcionando normalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais estarão abertas, assim como dois centros de atenção psicossocial, que vão funcionar 24h todos os dias.

Estarão funcionando 24h as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas): do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central e Infantil, ambos no Zé Garoto. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, também vai funcionar 24h, assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira (sede temporária na Estrela do Norte) funcionará diariamente de 8h às 17h e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) estará aberto 24h durante todo o período do carnaval.

Os polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, e Hélio Cruz, em Alcântara; abrem, respectivamente, na segunda (3) e na terça (4), das 8h às 12h, para a aplicação da vacina antirrábica humana. Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. O Espaço Rosa funcionará no sábado de carnaval, realizando agendamentos para mamografia, até 12h.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada e o Centro de Triagem do Coronavírus estarão fechadas de sábado (1º) até quarta-feira (5). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Centro de Triagem do Coronavírus, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quinta-feira (6).

Prefeitura e Saúde de Niterói

A Prefeitura de Niterói decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nas próximas sexta-feira (28) e quarta-feira de cinzas (5).

De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as unidades com atendimento de urgência e de emergência e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão 24 horas por dia durante o feriado de Carnaval.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca farão o atendimento ao público. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), módulos do Programa Médico de Família, o Centro de Convivência e Cultura de Niterói, e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Herbert de Souza, Casa do Largo e Monteiro Lobato seguem o decreto municipal n° 196/2025 e não abrirão nesta sexta-feira (28), retornando com as atividades ambulatoriais na próxima quinta-feira (6).

Policlínica Sérgio Arouca e Laboratório Miguelote Viana - Em razão das reformas que estão sendo realizadas, a Policlínica Sérgio Arouca e o Laboratório de Saúde Pública Miguelote Viana não funcionarão nos dias 6 e 7 de março (quinta e sexta-feira), retomando o atendimento ao público na segunda-feira (10). Nestes dias, os módulos do Médico de Família Vital Brazil e Souza Soares irão acolher e atender os pacientes da UBS Santa Rosa.

Bancos

O horário de funcionamento dos bancos será alterado durante o carnaval de 2025. Portanto, é importante se programar. Não haverá atendimento presencial nos agências bancárias na segunda (3/3) e terça-feira (4).

As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Já o PIX vai continuar funcionando normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, dia 5, a partir das 12h, no horário de Brasília (DF), com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Caixas eletrônicos onde acessíveis, canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos funcionarão normalmente para pagar contas e realizar transferências.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento na segunda (3) ou terça-feira (4) poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na quarta-feira (5).

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Barcas

- Sexta-feira (28): os passageiros poderão contar com a grade padrão de dia útil.

- Sábado (1) e domingo (2): Barcas Rio seguirá a grade de finais de semana nas linhas Arariboia e Paquetá́

- Segunda-feira (3) e Quarta-feira de Cinzas (5): Linha Arariboia vai operar com intervalo de 30 minutos; Paquetá́ vai circular com grade de fim de semana e feriado. Já́ na Divisão Sul Fluminense (Angra dos Reis e Mangaratiba a Ilha Grande) a circulação será́ de grade regular de dia útil. Não haverá́ operação das linhas Charitas e Cocotá.

- Terça (4): todas as linhas vão seguir a grade de horários de domingos e feriados.

Metrô Rio

Operação das linhas:

Sexta-feira (28): A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

De sábado (1) até Quarta-feira de Cinzas (5): A linha 2 vai circular entre Pavuna e General Osório/Ipanema. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Funcionamento das estações do Centro e da Zona Sul:

Algumas estações do MetrôRio terão o funcionamento alterado durante o carnaval. Os passageiros precisam ficar atentos em especial para o embarque, com acessos fechados e alterados. Serão instaladas estruturas de contenção para direcionar o público nas estações Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Cinelândia/Centro.

- Estação Carioca/Centro: Abrirá para embarque apenas pelo Largo da Carioca, onde haverá uma bilheteria externa especial. Já o desembarque para os clientes que vão sentido Zona Sul será pelo acesso C (Convento); e para quem seguir sentido Zona Norte, no acesso A (Rio Branco).

- Estação Cinelândia/Centro: Terá horário de funcionamento diferenciado, das 6h às 20h. O único ponto de embarque será o acesso E (Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré-adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação. Os demais acessos da estação permanecerão fechados no carnaval.

- Estação Uruguaiana/Centro: Apenas o acesso D (Presidente Vargas) ficará aberto para embarque e desembarque durante o carnaval.

- Estação Saara/Presidente Vargas: Não vai funcionar entre os dias 1º e 4 de março.

- Estação Catete: Não vai funcionar entre os dias 1º e 4 de março.

- Estação General Osório/Ipanema: É a melhor opção para embarque e desembarque na Zona Sul, e contará com bilheteria externa especial no acesso A (Praça General Osório).

- Estação Glória: Indicada para quem vai curtir os blocos no Aterro do Flamengo, tanto para embarque como para desembarque.