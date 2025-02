Inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj, preparatório gratuito para o Enem, são prorrogadas até 28 de fevereiro

O período de inscrições do curso extensivo do Pré-Vestibular Cecierj foram prorrogadas. Os interessados têm até sexta-feira (28/02) para se inscreverem pelo link http://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular/. São oferecidas 8.610 vagas, sendo 5.610 para as aulas na modalidade presencial e três mil online. A iniciativa é da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar. As aulas presenciais do extensivo irão ocorrer nos 45 polos instalados no estado do Rio de Janeiro, sendo 38 unidades com aulas aos sábados e sete que funcionarão às terças e quintas-feiras. Os dias e horários estão especificados na página "Onde Estamos" (www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/onde-estamos/).

“É com grande orgulho que abrimos mais de oito mil vagas para o pré-vestibular da Fundação Cecierj, preparatório gratuito para o ENEM. A educação é a maior ferramenta de transformação social e, como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, iremos trabalhar para que todos os estudantes tenham condições de ingressar no ensino superior”, destacou Anderson Moraes.

Podem se inscrever os candidatos que, em 2025, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o ensino médio; e candidatos matriculados no segundo e primeiro ano do ensino médio, sendo neste caso, a ocupação de vaga condicionada à existência de vaga ociosa.

O extensivo do Pré-Vestibular Cecierj será oferecido de 22 de março a 6 de dezembro de 2025, com aulas presenciais ou on-line. Candidatos que optarem pela modalidade on-line do curso só terão direito à versão digital do material didático e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Cecierj.

Aprovação alta em cursos disputados

Com o resultado do Enem e dos vestibulares sendo divulgados, muitos alunos do Pré-Vestibular Cecierj estão comemorando o ingresso no ensino superior, como Davi Luiz Cavalcanti Nascimento, que vai cursar Medicina, e Ana Beatriz Alvarenga dos Santos, que passou em quarto lugar para Enfermagem, ambos para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ana Beatriz conta que o curso “foi essencial para saber o que precisava estudar e se aprofundar”:

“Os professores Duclésio Lopes, Camila de Arguello e Lucas Coelho, de Química, Biologia e Redação, foram essenciais. O Lucas corrigiu muitos textos, o que desenvolveu a minha escrita durante o ano e me ajudou no Enem e na UERJ. Lembro que saí de 640 para 920 na última que entreguei”, conta a estudante do CIEP 252 – João Baptista Caffaro, que não esperava ver seu nome na lista de aprovados:

“Foi uma sensação indescritível. Eu não acreditava que fosse passar, então abri a lista sem muita esperança, mas, quando vi o meu nome, tive uma felicidade genuína. Estou realizando um sonho, porque é importante ter uma classificação na faculdade pública”, disse Ana Beatriz, que estudou no polo de Tanguá.

Já Davi Luiz Cavalcanti Nascimento, formado em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2022, agora vai realizar um sonho de infância: Medicina. “Em 2023, prestei vestibulares, mas não fui aprovado. Continuei estudando em casa e, ano passado, ingressei no Pré-Vestibular Cecierj. Estou feliz pela oportunidade que tive, pelo apoio dos professores e dos colegas, que tornaram essa jornada menos solitária”, comenta.

Para os momentos difíceis, Davi contou com o apoio da família e da equipe do Pré-Vestibular: “sempre tentaram me tranquilizar durante esse processo e tiveram um papel essencial nessa conquista, especialmente os professores, sempre dispostos a ajudar. A dedicação deles era evidente. Pedro Vieira de Castro, professor de Redação, do Polo Copacabana, foi fundamental para que eu alcançasse a melhor nota que já obtive no ENEM”, comemora Davi.

Sobre o curso

Criado em 2003, o Pré-Vestibular Cecierj é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades. Atendendo por ano mais de sete mil alunos em todo o Rio de Janeiro, sendo totalmente gratuito, inclusive com oferta de material didático impresso para todos os alunos.

As disciplinas oferecidas são Biologia, Espanhol, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Redação. Os tutores são escolhidos mediante processo seletivo que abrange prova de conteúdo e didática que é realizada anualmente.