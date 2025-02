ID Logistics Brasil abre 1400 vagas para atuação no E-commerce

As vagas são para atuação no segmento do comércio online, em que a empresa mantém forte presença - Foto: Divulgação

As vagas são para atuação no segmento do comércio online, em que a empresa mantém forte presença - Foto: Divulgação

A multinacional de logística ID Logistics, de abrangência global, está abrindo processo de seleção para postos em seus centros de distribuição localizados em três estados da região Sudeste, São Paulo e região metropolitana, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As vagas são para atuação no segmento do comércio online, em que a empresa mantém forte presença.

As 1.400 vagas estão distribuídas nos centros de distribuição da ID Logistics localizados na capital de São Paulo, Guarulhos (SP), Belo Horizonte (MG) e São João do Meriti (RJ). Os contratados irão reforçar as operações logísticas destinadas ao e-commerce. Os postos são para os meses de fevereiro e março para trabalhos temporários, podendo ocorrer a efetivação.

Cabe ao auxiliar logístico atividades importantes como recepção de produtos, gerenciamento e armazenagem de inventário, bem como a expedição de pedidos. As posições são de jornada completa, com possibilidade de contratação permanente para os selecionados na ocorrência de vagas e se demonstrarem performance e presenteísmo perfeito.

A ID Logistics oferece salários competitivos com o mercado e um conjunto de benefícios atraentes, incluindo transporte por ônibus fretado e refeições gratuitas no local de trabalho.

Estão sendo recrutados profissionais dedicados, com ensino médio completo ou cursando ensino superior, e com idade mínima de 18 anos, sem limite máximo estabelecido. Não é exigida experiência anterior, facilitando a entrada no mercado de trabalho para novos talentos.

A ID Logistics Brasil ressalta que, embora as vagas sejam temporárias, existe a chance concreta de efetivação para aqueles que demonstrarem excelência e comprometimento, passando a fazer parte do quadro fixo da empresa e suas operações logísticas contínuas.

A ID Logistics está comprometida com a inclusão e o desenvolvimento sustentável, reforçando seu papel como uma empresa cidadã e líder no mercado logístico internacional.

Os interessados em aproveitar esta oportunidade, devem realizar suas inscrições exclusivamente através do portal oficial de recrutamento da ID Logistics, em https://vagas.id-logistics.com.br/