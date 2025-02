Prefeitura de Niterói e Caixa assinam contrato para empreendimento do Minha Casa Minha Vida no Baldeador

A Prefeitura de Niterói e a Caixa Econômica Federal assinaram, nesta quarta-feira (26), o contrato para o início das obras do empreendimento Viver Melhor Niterói, do programa Minha Casa Minha Vida, que contará com 96 unidades habitacionais de interesse social. O empreendimento será localizado na Rua Manoel Augusto Valadão, no bairro Baldeador, na Zona Norte da cidade. O documento foi assinado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; pela secretária de Habitação, Marcele Sardinha de Almeida; e pela superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal, Waleska Oliveira Ferreira.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a habitação de interesse social é prioridade para o município.

“Esse é mais um projeto de habitação de interesse social e isso é muito importante para Niterói. Estamos apoiando o desenvolvimento de projetos habitacionais para a classe média, mas também é fundamental garantir habitação para quem mais precisa. Este ano, vamos entregar ou contratar mais de mil unidades habitacionais de interesse social. No segundo semestre, entregaremos 500 unidades habitacionais em Pendotiba. Estamos assinando o contrato para 96 unidades no Baldeador”, afirmou o prefeito.

O empreendimento Viver Melhor Niterói será construído com recursos do Ministério das Cidades, no valor de R$ 16.320.000,00. A previsão é que a obra seja concluída em 20 meses.

A secretária municipal de Habitação, Marcele Sardinha de Almeida, reforçou que o programa Minha Casa Minha Vida continuará avançando em Niterói.

“Assinamos mais um empreendimento do Minha Casa Minha Vida com recursos do Ministério das Cidades. Estamos trabalhando muito na Secretaria de Habitação, sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, priorizando novos empreendimentos de habitação de interesse social. Estamos prospectando terrenos e novos projetos para atender à população niteroiense que mais necessita, oferecendo dignidade e condições adequadas de habitabilidade”, disse a secretária de Habitação.

A superintendente de Rede da Caixa, Waleska Oliveira Ferreira, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura de Niterói.

“A Caixa é parceira do governo municipal na execução das políticas públicas, sociais e habitacionais. No caso da Prefeitura de Niterói, temos uma parceria muito próxima e bem-sucedida. Hoje assinamos um contrato do Minha Casa Minha Vida e teremos muitos outros pela frente”, acrescentou a superintendente.