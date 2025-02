Botafogo planeja amistosos antes do Brasileirão durante mês sem jogos oficiais

O Botafogo começou o planejamento para preparação para o Brasileirão após a eliminação no Carioca. O último jogo do Glorioso antes da estreia no nacional é a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Racing, nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos.

O clube ficará exatamente 30 dias sem uma partida oficial. Isso não significa que o Alvinegro seguirá apenas na cartilha de treinos. A ideia da diretoria é usar esse tempo para uma nova pré-temporada para o elenco, integrar o grupo com os oito reforços que chegaram em 2025 e ainda disputar amistosos.

Antes, os jogadores receberão folga na sexta (28) e na segunda (3). Os jogadores no departamento médico retornam antes desse período. Caso do atacante Nathan Fernandes e do zagueiro Bastos, por exemplo, que buscam estar 100% após o descanso do restante do elenco.

O planejamento de amistosos do Botafogo visa ter adversários toda semana até o dia de estreia do Brasileirão, 30 de março, contra o Palmeiras. O clube ainda não definiu quais times deve encarar nesse período.