Fluminense atropela Águia de Marabá por 8 a 0 e avança na Copa do Brasil

Trio estrangeiro marcou na vitória do Fluminense por 8 a 0 na Copa do Brasil - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O Fluminense deu um show de futebol na noite desta quarta-feira (26) ao golear o Águia de Marabá por 8 a 0 no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Com uma atuação dominante desde os primeiros minutos, o Tricolor garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil e agora enfrenta o Caxias-RS na próxima etapa da competição.

Domínio absoluto e goleada histórica

Desde o apito inicial, o Fluminense demonstrou superioridade, controlando a posse de bola e pressionando o adversário. O primeiro gol saiu cedo, aos 11 minutos, com Canobbio abrindo o placar. Apenas três minutos depois, Cano ampliou para 2 a 0.

A equipe carioca seguiu com um ritmo intenso e chegou ao terceiro gol ainda na primeira etapa, novamente com Cano, aos 31 minutos. Antes do intervalo, Ignácio aproveitou um cruzamento e marcou o quarto, consolidando a vantagem.

Segunda etapa avassaladora

Mesmo com um placar elástico, o Tricolor não reduziu o ritmo. No segundo tempo, após algumas alterações na equipe, o Fluminense voltou a pressionar e balançou as redes mais uma vez. Aos 23 minutos, Paulo Baya fez o quinto gol.

A partir dali, a goleada se tornou ainda mais expressiva. Aos 25, Arias fez o sexto, seguido por Everaldo aos 34 e Serna fechando o placar aos 37 minutos. O Águia de Marabá pouco conseguiu criar durante a partida, registrando apenas duas finalizações, enquanto o Fluminense chutou ao gol 33 vezes.

Próximo desafio do Flu na Copa do Brasil

Com a goleada histórica, o Fluminense avança para a segunda fase da Copa do Brasil e agora enfrenta o Caxias-RS, que garantiu sua classificação após vencer o Dourados por 2 a 0. O Tricolor segue como um dos favoritos na competição e busca manter o bom momento para avançar ainda mais no torneio.