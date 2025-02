Inscrições abertas para concurso literário nacional com prêmios em dinheiro e publicação

A Editora Proverbo, de Maricá, RJ, em parceria com a Fundação Quixote, está promovendo, até 15 de março, o Prêmio Proverbo de Literatura 2025, um concurso de abrangência nacional voltado para valorizar e estimular talentos da escrita no Brasil. As inscrições estão abertas e contemplam duas categorias: romance inédito e poema livre.

Comemorando cinco anos de atuação, a Editora Proverbo tem como objetivo, além de incentivar a produção literária, ampliar o acesso à leitura e fortalecer a conexão entre autores de diferentes regiões do país. “Nosso propósito é criar oportunidades para novos escritores e destacar a riqueza da literatura em língua portuguesa. Queremos que essa premiação sirva como um trampolim para autores promissores que ainda não tiveram a chance de publicar seus trabalhos”, declara Vilson Ferreira, editor da Proverbo.

Na categoria romance, o vencedor receberá R$ 5 mil, terá sua obra publicada pela Editora Proverbo e lançada no SALIPI – Salão do Livro do Piauí. Já na categoria poema, o primeiro colocado ganhará R$ 3 mil, com publicação em uma coletânea e lançamento no mesmo evento. Além disso, o segundo e terceiro lugares também serão reconhecidos, e mais 27 poetas terão seus textos selecionados para integrar a coletânea.

Podem participar escritores maiores de 18 anos, de qualquer parte do Brasil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, mediante o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 50,00 por participação. Os textos serão analisados por um corpo de jurados composto por escritores, professores e críticos literários, garantindo uma avaliação criteriosa e justa. Para ler o regulamento completo, clique aqui. Para acessar o formulário de inscrição, clique aqui.

Em cinco anos, mais de 500 autores já foram publicados pela editora, e esse número continua crescendo. Sua participação em eventos literários de grande relevância, como a Bienal do Livro São Paulo, Bienal do Livro Bahia, FLIM (Festa Literária de Maricá) e Flip (Festa Literária de Paraty), reforça seu compromisso com a difusão da literatura nacional.

Para mais detalhes e inscrições, acesse o site da Editora Proverbo: www.proverboeditora.com.br.

