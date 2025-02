Quaquá amplia número de vagas do Programa Passaporte Universitário

Os interessados em participar do programa devem aguardar a divulgação das vagas, com os requisitos necessários, nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Os interessados em participar do programa devem aguardar a divulgação das vagas, com os requisitos necessários, nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou nessa quinta-feira (20) a ampliação do número de vagas destinadas ao Programa Passaporte Universitário, que concede bolsas gratuitas de acesso ao nível superior. Agora, a iniciativa vai oferecer ao todo três mil vagas para diversos cursos (duas mil já constavam no edital) e 100 bolsas para o curso de Medicina (antes eram 50).

O anúncio foi feito no gabinete de Quaquá, no prédio da Prefeitura, no Centro, na presença de alguns estudantes e seus pais. A ocasião teve a participação do secretário de Educação, Rodrigo Moura, e do vereador Hadesh (PT).

“Vamos ampliar para 100 vagas. Todos os classificados vão cursar Medicina custeados pela Prefeitura. Além dessas 100, serão mais 1.000 vagas para outros cursos universitários. Não há nada mais importante do que o dinheiro público, o dinheiro da nova economia, sendo investido no que é mais importante na cidade, que são os nossos estudantes”, disse Quaquá. Representando os alunos de Medicina, Andrea Matuzinhos, comemorou a decisão do prefeito em ampliar as vagas.

“Isso é uma mudança de vida significativa, né? Estamos vendo pessoas que não teriam a menor condição de estarem dentro de uma universidade de Medicina, podendo realizar o sonho. E, agora, com esse aumento de vagas, é magnífico! Já é um marco histórico na cidade. Inclusive, o nosso programa está sendo copiado por outras cidades e fico muito feliz por eles terem conseguido”, disse a estudante do 12º período do curso de Medicina.

Passaporte Universitário

Com quase seis anos de existência, o Passaporte Universitário já concedeu mais de 10 mil bolsas de estudo integrais de ensino superior em universidades privadas. Do total, 2.515 alunos já se formaram e R$ 433 milhões foram investidos na iniciativa.

A última cerimônia para entrega dos certificados aos contemplados foi em fevereiro de 2024, quando foram entregues 3.070 bolsas para diversas graduações e cursos de pós-graduação.

O Passaporte Universitário visa fomentar o desenvolvimento socioeducativo do município para combater as desigualdades sociais, contribuir para a formação do cidadão em todos os aspectos e gerar emprego e renda. Para isso, o programa estabelece parcerias com instituições de ensino, com ou sem fins lucrativos.

Os interessados em participar do programa devem aguardar a divulgação das vagas, com os requisitos necessários, nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá (Jornal Oficial de Maricá, site e redes sociais).