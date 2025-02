Carnaval 2025: Maricá terá 150 shows de artistas locais em 19 palcos, além de 90 blocos de rua com desfiles por toda a cidade

A Prefeitura de Maricá apresentou o calendário de eventos de 2025, com destaque para o 'Carnaval Maricá' - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá apresentou o calendário de eventos de 2025, com destaque para o 'Carnaval Maricá' - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá lançou, na noite da última quarta-feira (19), o calendário de eventos de 2025 com destaque para o ‘Carnaval Maricá 2025’, que acontece de 28/02 a 09/03. Serão 150 shows gratuitos de artistas locais em 19 palcos, além de 90 blocos de rua com desfiles por toda a cidade. Durante a cerimônia, realizada na casa de festas Diamond, em Ponta Grossa, a Secretaria de Comunicação Social apresentou a campanha do Carnaval.

O vice-prefeito João Maurício de Freitas destacou a relevância de um calendário de eventos estruturado para que a cidade possa exercer seu potencial turístico. “O objetivo do calendário é fazer a roda da economia da cidade girar, permitindo que os comércios, as pousadas e outros estabelecimentos possam se organizar para exercermos nossa vocação para o Turismo”, ressaltou João Mauricio.

Leia também:

São Gonçalo recebe edição especial do Funk Projeto na Rua

Frente Literária Gonçalense é apresentada ao Fórum de Cultura (FGC) e anuncia primeira ação



Secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre de Almeida afirmou que o calendário é uma ferramenta de planejamento da gestão. “Toda cidade turística precisa ter essa programação anual para que todos possam se organizar e a cidade consiga viver a essência do turismo com a geração de empregos e oportunidades”, reforçou José Alexandre.

Rony Peterson, responsável pela pasta de Promoção de Eventos, também falou sobre a importância da programação anual. “A intenção é que a população possa se organizar para aproveitar esse calendário, que traz eventos inclusivos para girar a economia da cidade e garantir entretenimento a todos”, emendou Rony.

O calendário de eventos de 2025 de Maricá pode ser acessado pelo seguinte link: https://calendarioeventosmarica.guiase.net/

‘Festa de paz, segurança e amor’

Ainda durante o evento, a secretária de Comunicação Social, Danielle de Oliveira, apresentou o conceito da campanha do Carnaval 2025, que é a segurança das famílias, com uma festa popular inclusiva, harmoniosa e com respeito a todos.

“Maricá é o destino perfeito para todos os foliões. Aqui tem praia para quem quer relaxar e bloquinhos para quem prefere curtir. Um lugar seguro para todos aproveitarem essa festa popular com tranquilidade”, destacou.

Entre os blocos com maior concentração de foliões, destaques para o Garça da Manhã, Tromba Nervosa, Sustentai, Piranhas da 83, Gabriela, Vai Vomita e Volta, Bororó, Beijo, Trabalhadores, Louca Paixão, Me Pega no Sinal, Ratos de Praia e Quem Ama Chupa.

A programação completa dos blocos com data, horário e local definidos está disponível no link – https://encurtador.com.br/Ijuct.