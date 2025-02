São Gonçalo oferece vagas de emprego em diversos setores

Os interessados deverão comparecer, a partir desta terça-feira (18), das 10h às 16h, à unidade do Sine, no G3 do Partage Shopping, no Centro - Foto: Divulgação

Os interessados deverão comparecer, a partir desta terça-feira (18), das 10h às 16h, à unidade do Sine, no G3 do Partage Shopping, no Centro - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está oferecendo mais de 20 vagas de emprego, com ou sem a necessidade de experiência, para os gonçalenses. Os interessados deverão comparecer, a partir desta terça-feira (18), das 10h às 16h, à unidade do Sine, no G3 do Partage Shopping, no Centro, para serem encaminhados para as vagas.

Confira as vagas disponíveis:

- 10 vagas para costureira de máquinas industriais: para pessoas de ambos os sexos, que tenham experiência sem a necessidade de comprovação, com ensino médio completo e sem faixa de idade específica;

- 5 vagas para auxiliar de expedição: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 18 e 30 anos;

- 5 vagas para auxiliar de costura: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos;

- 3 vagas para agente de reciclagem de materiais: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino, com fundamental incompleto e idade entre 21 e 35 anos;

- 2 vagas para cozinheiro industrial: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, fundamental completo e idade entre 25 e 50 anos;

- 2 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas de ambos os sexos, com experiência sem necessidade de comprovação, com fundamental incompleto e idade entre 20 e 60 anos;

- 1 vaga para auxiliar de limpeza: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino, com fundamental incompleto e idade entre 20 e 50 anos.

Serviço:

O Sine fica no G3 do Partage Shopping, que está localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.