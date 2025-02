CCBB Rio tem programação para quem não gosta de pular Carnaval

O Carnaval é maravilhoso, mas não é todo mundo que pula. Para aqueles que preferem evitar os blocos e desfiles, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro possui a programação perfeita. Afinal, nada melhor para fugir da agitação e do calor que as artes plásticas, cênicas, cinematográficas e, claro, um ar-condicionado. Além disso, no dia 1º de março, os restaurantes no prédio do CCBB Rio vão oferecer promoções para celebrar o 460º aniversário da cidade maravilhosa. O Restaurante e Confeitaria Colombo já anunciou desconto de 50% no consumo de alimentos e bebidas para clientes Ourocard (excluídos souvenires).

A exposição Arte Subdesenvolvida transporta o público não somente para fora do Carnaval, mas para outra época. Sob a curadoria de Moacir dos Anjos, ela reúne trabalhos de artistas brasileiros renomados do século XX, como Candido Portinari e Lygia Clark, para contar a relação do Brasil com a alcunha de país subdesenvolvido e seus desdobramentos na autoimagem nacional. E não há programa mais apropriado para o 1º de março, aniversário do Rio, que a mostra Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias, que resgata a história arquitetônica do icônico prédio ocupado atualmente pelo CCBB.

Nos palcos, a programação pula fora da folia e diretamente para o subconsciente humano por meio de dois espetáculos. Em O estrangeiro_reloaded, a obra-prima de Albert Camus ganha nova vida com a colaboração entre Vera Holtz (direção) e Guilherme Leme Garcia (atuação solo). Já em Vienen por Mí, Fabia Mirassos mistura manifesto, poesia e denúncia para perturbar o status quo e evidenciar a experiência travesti. Esta será a última oportunidade de conferir ambas as peças no CCBB Rio, que encerram suas temporadas no dia 2 de março (domingo).

Para aqueles que preferem fugir pelas telas do cinema, a mostra O cinema da cortina de ferro oferece três passagens para o coração da União Soviética. A colaboração Cinemateca do MAM no CCBB irá exibir, até 28 de fevereiro, grandes obras produzidas durante a Guerra Fria, como o clássico pacifista Vá e veja, de Elem Klimov, o desconstrutivo O tema, de Gleb Panfilov, e o cínico sucesso de crítica e bilheteria A Pequena Vera, de Vassili Pitchoul. No final de semana, não haverá programação.

Para quem está com crianças, o CCBB Educativo – Lugares de Cultura oferece programação das 10h às 17h, aos sábados e domingos, no seu Ateliê Aberto, no 1º andar do CCBB. São oficinas de artes visuais, contação de histórias e diversas atividades lúdicas, educativas e culturais para diversas faixas etárias. A programação completa está no site bb.com.br/cultura.

Atenção para as alterações:

Sexta (28/02) - funcionamento normal (9h às 20h);

Sábado (01/03) - funcionamento ampliado (8h às 20h);

Domingo (02/03), fechamento antecipado às 18h30 (os espetáculos de teatro acontecerão normalmente);

Segunda e terça (03 e 04/03), CCBB permanecerá fechado;

Quarta (05), abertura ao meio-dia.

SERVIÇO

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Mais informações em bb.com.br/cultura