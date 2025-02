Jair, Paulinho e Paulo Henrique devem ser titulares na estreia do Vasco na Copa do Brasil 2025

Paulinho deve ser titular no Vasco para a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira (18) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Paulinho deve ser titular no Vasco para a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira (18) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco encerrou a preparação para sua estreia na Copa do Brasil 2025 contra o União Rondonópolis na manhã desta segunda-feira (17), no CT Moacyr Barbosa. O duelo acontece nesta terça (18), às 21h30, no Kleber Andrade.

O cruzmaltino contará com o retorno de Jair, preservado contra o Flamengo por conta de um desgaste na coxa direita. O jogador deve ser titular no duelo no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Paulo Henrique que também foi poupado deve voltar aos titulares na lateral-direita, na vaga de Puma Rodríguez. O jogador ainda não é garantido no onze inicial e o uruguaio pode seguir no time vascaíno.

Leia também:

➤ Rio de Janeiro atinge nível de Calor 4 pela primeira vez

➤ Incêndio destrói casa no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Paulinho é mais um que deve figurar no time titular para o jogo eliminatório, após ficar fora do time titular nos dois últimos jogos. A comissão técnica do Vasco vem administrando os minutos de Paulinho para controle de carga neste início de temporada, por conta da grave lesão no joelho direito que o fez perder praticamente todo 2024.

Há uma expectativa de que Maurício Lemos possa iniciar entre os titulares pela primeira vez. O uruguaio entrou no segundo tempo do clássico, após Lucas Freitas sentir cãibras e pedir para sair.

A provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho, Zuccarello; Vegetti