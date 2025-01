Faetec abre inscrições para 120 vagas em cursos de Qualificação Profissional do Pronatec

As inscrições são gratuitas, por meio de sorteio, e se encerram no dia 7 de fevereiro, às 12h, no site da Faetec - Foto: Divulgação

As inscrições são gratuitas, por meio de sorteio, e se encerram no dia 7 de fevereiro, às 12h, no site da Faetec - Foto: Divulgação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com as inscrições abertas para cursos de Qualificação Profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições são gratuitas, por meio de sorteio, e se encerram no dia 7 de fevereiro, às 12h, no site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br.

O candidato poderá escolher uma única opção entre os cursos ofertados: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar Pedagógico e Cadista para Construção Civil. Alunos dos cursos contemplados irão receber bolsa auxílio para transporte, além de lanche que será dado aos alunos nos dias de aula.

“Os cursos de Qualificação Profissional da Faetec geram uma oportunidade de transformar os nossos jovens em profissionais qualificados para o mercado de trabalho, proporcionando um futuro melhor para todos eles”, destacou o presidente da Faetec, Alexandre Valle.

Para as 120 vagas oferecidas dos cursos de Qualificação Profissional, os candidatos devem ter idade mínima entre 16 a 17 anos e Ensino Fundamental completo a Ensino Médio incompleto, de acordo com cada formação.

As aulas poderão ocorrer nos períodos da tarde ou noite, dependendo da disponibilidade de cada unidade. O resultado do sorteio será no dia 7 de fevereiro no site da Faetec. O início das aulas está previsto para o dia 10 de março. Confira a relação das unidades e a quantidade de vagas oferecidas:

Faetec Duque de Caxias - Unidade Santa Cruz da Serra: 20 vagas para Assistente Administrativo;

Faetec Engenheiro Paulo de Frontin: 20 vagas para Auxiliar Pedagógico;

Faetec Itaboraí: 20 vagas para Cadista para Construção Civil;

Faetec Petrópolis - Unidade Cascatinha: 20 vagas para Assistente Administrativo;

Faetec Niterói - Unidade Pendotiba: 20 vagas para Assistente de Logística;

Faetec Porto Real: 20 vagas para Auxiliar Pedagógico.