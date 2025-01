UFF abre processo seletivo para pós-graduação na área de Educação a Distância

A Universidade Federal Fluminense (UFF) torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância (PIGEAD), que prevê 180 vagas. As inscrições estarão abertas até o dia 20 de fevereiro de 2025.

O curso, que tem duração de 18 meses e está previsto para iniciar em maio deste ano, é gratuito, à distância, e o público-alvo são os professores da educação básica e gestores da educação.

As 180 vagas estão distribuídas para cada um dos Polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil localizados nos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Nova Friburgo, Rio das Ostras e São Gonçalo.

A inscrição no processo seletivo será composta de 2 etapas: Requerimento de Inscrição e envio da documentação disponível no Edital.

O Resultado Final está previsto para ser divulgado em 25 de março.

O Edital e outras informações estão disponíveis no site: www.lante.uff.br.

Além da Pós-Graduação EAD, a UFF também oferece os seguintes Cursos de Graduação semipresenciais através do Vestibular CEDERJ: Biblioteconomia, Administração Pública, Ciências Contábeis, Computação, Engenharia de Produção, Letras, Matemática e Tecnologia em Segurança Pública.

O Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, reúne as instituições de ensino superior públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro com a oferta de cursos na modalidade semipresencial. O estudante possui material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.

O Cederj tem polos nas cidades de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Campo Grande e Rocinha), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

As provas para o Vestibular CEDERJ são realizadas duas vezes ao ano e, mais informações podem ser obtidas em: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/.