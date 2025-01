Fim de semana tem mega evento de tatuagem no Rio

A Tattoo Week, maior convenção de tatuagem do mundo, realiza sua 12ª edição no Rio de Janeiro, no Expo Mag, na rua Beatriz Larragoiti Lucas, neste fim de semana. Uma novidade do evento deste ano, é a inauguração da nova categoria "Cidade Maravilhosa", uma homenagem ao Rio, que completa 460 anos de idade, no dia 1 de março. O festival acontece nos próximos dias 24, 25 e 26 de janeiro.

"A nova categoria do concurso é a nossa homenagem ao Rio. Tenho certeza de que a disputa será acirrada e os trabalhos maravilhosos”, disse empolgada a diretora-executiva do evento, Esther Gawendo.

Podem concorrer todas as tatuagens, independente da forma ou estilo escolhido, o importante é ser original e impactante, para representar as belezas do Rio. Os três vencedores dessa categoria ganham troféus e o diferentes prêmios. O primeiro lugar, um estande na convenção Empire State Tattoo Expo, em Nova York, que acontece em maio deste ano, o segundo e o terceiro lugares faturam um estande pra chamar de seu na edição do festival de 2026 no Rio.

Ao todo serão 28 categorias, mas o evento vai além de apenas valorizar a arte. Também serão oferecidas 100 vagas para que mulheres com câncer, vítimas de violência e pessoas trans façam micropigmentação médica e estética para recuperar a autoestima, como refazer detalhes nos olhos, na boca ou na sobrancelha.

Na sexta feira (24), primeiro dia do evento, a entrada é gratuita para quem levar 2kg de alimento não perecível.

Serviço:

Espaço Mag: Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n, Cidade Nova (próximo das estações do metrô Estácio e Cidade Nova).

Horário: 12h às 22h com entrada gratuita na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com a doação de dois quilos de alimento não perecível. Sábado e domingo, ingressos a partir de R$ 25.