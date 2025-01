Vereador morre após ser baleado na rua de casa em Magé

Polícia investiga morte de parlamentar, que havia iniciado seu quarto mandato em Magé no início do mês - Foto: Reprodução/Instagram

O vereador Silmar Braga (PP), recém reeleito em Magé, na Baixada Fluminense, morreu após ser baleado na manhã desta segunda-feira (20). O parlamentar estava próximo a um bar na rua de sua casa, no bairro Nova Marília, em Magé, quando foi alvejado por um motociclista que passou armado pela via e efetuou vários disparos, segundo testemunhas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local após os disparos, de acordo com os relatos. Silmar foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de Magé. Cerca de 40 minutos após chegar à unidade, ele veio à óbito. Agentes da Polícia Civil foram acionados e o corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando a autoria e se o crime teve motivação política.

Silmar tem longa trajetória política no município e tinha iniciado seu quarto mandato no início do mês. Em nota, a Prefeitura de Rio Bonito informou que vai decretar luto oficial de três dias. "Neste momento de grande tristeza, expressamos nossas condolências à família e amigos, e nos solidarizamos com todos que conviveram com Silmar Braga em sua trajetória política e pessoal", afirma a nota.