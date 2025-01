Gracyanne Barbosa diz que está vomitando e que médica a chamou para conversar

A musa fitness comentou que seu organismo ainda não se se acostumou com as comidas oferecidas pelo programa - Foto: Reprodução/Globoplay

A musa fitness comentou que seu organismo ainda não se se acostumou com as comidas oferecidas pelo programa - Foto: Reprodução/Globoplay

Uma das participantes do BBB 25, Gracyanne Barbosa revelou na madrugada desta segunda-feira (20), que está vomitando. Em uma conversa com Raíssa, Edy e Guilherme, a musa fitness comentou que seu organismo ainda não se se acostumou com as comidas oferecidas pelo programa e disse que a médica do reality a chamou para conversar sobre a situação;

"Hoje a médica me chamou. Eu vomitei. Desde de que eu estou comendo, estou vomitando. Meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia. Me propus a vir, já sabia que ia comer. Não vou ficar com fome", comentou Gracyanne.

Além disso, ela disse que não iria comer a comida dos outros participantes. "Aí hoje a médica me chamou e falou: 'Tenta comer só arroz e feijão'. Não vou. Não vim aqui para ser diferente. Se eu estou na xepa, eu estou na xepa como todo mundo. Não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata, obviamente, mas está todo mundo no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo. E já já o estômago acostuma", disse.