Firjan SENAI está com 200 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio para Niterói e São Gonçalo

Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para 200 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio. As oportunidades em Niterói são para técnicos em Logística, Mecânica e Eletrotécnica, no turno da manhã. Em São Gonçalo, para as turmas de técnico em Desenvolvedor de Sistemas e em Logística, no turno da noite. As inscrições, também gratuitas, devem ser feitas exclusivamente de forma presencial até 31 de janeiro – mas, poderão ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas.

Para acessar o edital, o candidato deve conferir nas unidades de sua escolha: Firjan SENAI Niterói - que fica R. Gen. Castrioto, 460 - Barreto, Niterói; Firjan SENAI São Gonçalo - R. Dr. Nilo Peçanha, 134 - Centro, São Gonçalo. As aulas terão início em 17 de fevereiro.

Leia também:

Longa brasileiro 'Ainda Estou Aqui' é indicado ao BAFTA 2025

Foragido é preso em Cabo Frio, Região dos Lagos

Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais, e 20% autoestudo – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais, indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por isso, é fundamental que o candidato tenha acesso a um computador com conexão à internet.

“Em um cenário de crescente demanda por profissionais qualificados, os cursos gratuitos oferecidos pela Firjan SENAI são uma oportunidade única para quem busca se destacar e construir uma carreira promissora no mercado de trabalho, expandindo seus horizontes de empregabilidade e atendendo às necessidades das indústrias. Para tanto, contamos com cursos atualizados, laboratórios modernos e um corpo técnico altamente capacitado à disposição da sociedade, para assim contribuirmos com o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões do estado do Rio”, comenta Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Processo seletivo

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração.

A prova de seleção será realizada no dia 1º de fevereiro de 2025, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Cronograma

- Inscrições: até 31/01/2025

- Prova: 01/02/2025, das 10h às 12h

- Divulgação da classificação: 07/02/2025

- Matrículas: 07/02 a 12/02/2025

- Início do Curso: 17/02/2025

Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula. O resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. Em caso de empate, critérios de desempate incluem maior nota em Língua Portuguesa, maior nota em Matemática, maior idade e ordem de inscrição.