Dia D Renegociação: evento no Centro do Rio terá grande mutirão de renegociação de dívidas

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon do Estado do Rio de Janeiro (PROCON-RJ) promoverão, na próxima quinta (16) e sexta-feira (17), um grande mutirão de renegociação de dívidas: o Dia D Renegociação.

A iniciativa será dedicada a auxiliar os consumidores a pôr em dia seus débitos, livrando-se de pendências financeiras.

Foram convidados a participarem bancos, concessionárias de serviços públicos e telecomunicações. Ao aceitarem o convite, cada empresa se compromete a oferecer condições de negociação diferenciadas e mais benéficas aos consumidores. Todos os atendimentos realizados durante o mutirão serão mediados pelos técnicos da Autarquia e funcionários da Sedcon, e registrados no sistema do Procon para que os possíveis acordos tenham total validade.

Leia também

São Gonçalo libera resultado da pré-matrícula na Educação

Sesc RJ abre 510 vagas para cursos de inglês e espanhol



Estarão participando as seguintes empresas: Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Águas do Rio, Enel, Iguá, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Claro, Oi, TIM e CDL (consultas ao SCPC).

O Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, afirma que os mutirões de renegociação de dívidas são ações das mais importantes para o equilíbrio das relações de consumo.

"Temos visto, ao longo de edições anteriores, a transformação que esses eventos proporcionam aos consumidores, permitindo que eles resolvam suas pendências financeiras com condições excepcionais de desconto. O nosso compromisso é proporcionar, a cada edição, um ambiente favorável para que os cidadãos possam se reintegrar ao mercado de consumo com tranquilidade e dignidade, sem o peso das dívidas, e com a possibilidade de um recomeço financeiro saudável em 2025", afirmou o Secretário.

O evento ocorrerá na sede do PROCON-RJ, localizada na Av. Rio Branco, 25, 5º andar, no Centro do Rio de Janeiro. As distribuições de senhas serão realizadas, em todos os dias do evento, das 10h às 13h.

Para participar é necessário comparecer ao local dentro do horário de distribuição das senhas portando documento oficial de identificação, ser o titular da dívida e apresentar algum comprovante do débito a ser negociado.

O Presidente do PROCON-RJ, Marcelo Barboza, afirma que este mutirão é uma oportunidade única para que os consumidores regularizem sua situação financeira de forma justa e sem complicações.

"A SEDCON e o PROCON-RJ estão aqui para garantir que todos os envolvidos, tanto consumidores quanto fornecedores, possam resolver seus problemas de forma amigável e transparente. Com a mediação dos nossos órgãos, esperamos que milhares de consumidores possam iniciar o ano livre de dívidas e com a confiança renovada para voltar a consumir e contribuir para a economia de forma consciente", explicou o Presidente.