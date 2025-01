Confira o que abre e fecha no feriado de São Gonçalo nesta sexta (10)

A cidade de São Gonçalo celebra, na próxima sexta-feira (10), o dia do padroeiro que também dá nome à cidade: São Gonçalo de Amarante.

Considerado Patrimônio Público Cultural e Religioso, o feriado foi instituído em 1 de julho de 2010, pela Câmara Municipal, após aprovação em plenário e publicação em Diário Oficial, do Projeto de Lei nº 212/09, de autoria do então vereador José Antônio Machado.

Confira o que abre e fecha em São Gonçalo no feriado municipal:

Todas as repartições públicas municipais estarão fechadas. Os serviços essenciais, no entanto, estarão funcionando normalmente.

Leia também:

Primeira turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de 2025 está com vagas abertas

Inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz do MetrôRio, exclusivo para mulheres cis e trans



Saúde:

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência vão funcionar normalmente, 24h por dia, diariamente: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, abre na sexta-feira (10), das 8h às 13h. Ele fica fechado no sábado (11) e domingo (12), reabrindo na segunda-feira (13). Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem para covid-19.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h diariamente.

As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas na sexta-feira (10) e abrem no sábado (11), das 8h às 13h. Depois, reabrem na segunda-feira (13).

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de sexta-feira (10) até domingo (12). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários, Ciesg e outros Caps. A Secretaria de Saúde informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (13).

Shoppings:

- São Gonçalo Shopping

. Lojas e Quiosques: Horário de funcionamento opcional das 10h às 22h e obrigatório das 15h às 21h

. Alimentação e Lazer: Horário de funcionamento opcional das 10h às 22h e obrigatório de 11h às 21h

. Cinema: De acordo com a programação

. Academia: das 9h às 15h

- Pátio Alcântara

. Lojas e quiosques: 9h às 15h

. Praça de Alimentação: 10h às 15h

- Partage Shopping São Gonçalo

. Lojas e Quiosques: das 15h às 21h. Facultativo das 11h às 15h

. Alimentação e Lazer: das 11h às 21h

. Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 22h

. Cinema: conforme programação

. Academia: das 8h às 18h

. SINE, TRE, Detran, Procuradoria e Secretarias: fechado

Bancos:

Por conta do feriado municipal em São Gonçalo, os bancos não irão funcionar para atendimento presencial.

Os clientes e usuários podem acessar os serviços através dos atendimentos digitais e caixas eletrônicos que permanecem em funcionamento.