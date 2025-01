Inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz do MetrôRio, exclusivo para mulheres cis e trans

O MetrôRio oferece oportunidade para jovens alcançarem a primeira meta profissional em 2025. A partir do dia 02/01, a Concessionária iniciará as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2025. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. O programa oferecerá 15 vagas, e as selecionadas terão a possibilidade de fazer um curso de eletricista industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos.

O programa será desenvolvido por uma metodologia pedagógica com atividades concomitantes, integrando teoria e prática. As participantes terão três dias da semana com aulas práticas no Centro de Manutenção do MetrôRio, supervisionadas por técnicos, e dois dias para aulas teóricas no Senai.

Leia também:

Polícia Civil prende mulher que tentou matar a própria filha na noite de Natal

Flamengo derrota Maricá FC por 1 a 0 em jogo-treino no Rio

O curso tem como objetivo capacitar as alunas para realizarem operações de montagem e instalação de equipamentos e componentes elétricos de baixa e alta tensão em plantas industriais e a sua manutenção, atendendo as normas técnicas e legislação brasileira em vigor em condições de qualidade e segurança. O programa é classificado por muitas das aprendizes como uma porta de entrada para jovens que desejam iniciar no mercado de trabalho.

As interessadas devem ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio Completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.

As inscrições devem ser feitas no site: vagas.com.br/v2702246

Entre os benefícios estão, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação, cesta de Natal, seguro de vida, vale-transporte, auxílio creche e academia.

O Programa de Jovens Aprendizes exclusivo para mulheres do MetrôRio foi lançado em julho de 2021, quando foram abertas as primeiras inscrições para estudantes de 18 a 21 anos. Desde então, já foram formadas sete turmas, com 90 jovens mulheres selecionadas!

SERVIÇO

Programa Jovem Aprendiz 2025 - MetrôRio

Período de inscrição: 2 a 15/01

Público-alvo: mulheres cis e trans entre 18 e 21 anos

Onde se inscrever: vagas.com.br/v2702246