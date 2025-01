Primeira turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de 2025 está com vagas abertas

Estão abertas as inscrições para a primeira turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil do ano de 2025. Apesar de ser a primeira turma do ano, o projeto vem sendo desenvolvido constantemente pela pasta ao longo dos últimos anos. Para se ter um exemplo, em 2024, foram formados 90 voluntários no município. Nesta nova turma, as aulas serão ministradas do dia 13 de janeiro até o dia 17 do mesmo mês.

A aula inaugural acontece no próximo dia 13, na Uniasselvi, no Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, a partir das 10h. As outras aulas serão ministradas no mesmo espaço, de 9h às 17h.

O curso busca ensinar sobre o trabalho da Defesa Civil no município. Ao todo, será composto por cinco módulos, que debaterão com os alunos temas como noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros. As aulas, teóricas e práticas, serão ministradas por agentes do próprio órgão municipal e secretarias que fornecem apoio.

Os voluntários formados pelo curso ganham um certificado e podem atuar nas comunidades do município em situações de desastres naturais, como chuvas intensas e risco de deslizamentos, dando apoio em abrigos, organizando mantimentos nesses locais, catalogando pessoas que precisarem de ajuda, dentre outras ações. No entanto, vale destacar que os voluntários não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como se fossem bombeiros ou agentes da Defesa Civil.

Para quem quiser se inscrever no curso, é necessário comparecer à sala da Defesa Civil no Shopping Partage São Gonçalo (segundo piso), no Centro de São Gonçalo, até esta quinta-feira (9).