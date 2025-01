São Gonçalo abre mais 512 vagas para castração de cães e gatos

Os dois Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems) do Mutuá e de Alcântara abrem 512 vagas para castração de cães e gatos nesta segunda-feira (6) – 256 vagas para cada Cavem. A apresentação dos documentos estará disponível já a partir desta segunda-feira até quinta-feira (9). Na sexta-feira (10), não haverá agendamento devido ao feriado de São Gonçalo do Amarante, padroeiro da cidade. Na próxima semana, os documentos poderão ser apresentados do dia 13 ao 17 (de segunda a sexta-feira).

Os pré-agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp), que já está com as vagas disponíveis abertas, ou presencialmente nas unidades de segunda a sexta (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 11h. As castrações e demais serviços oferecidos nas unidades são gratuitos.

Os gonçalenses precisam ter dois dias disponíveis para a castração. O primeiro dia é aquele agendado através do aplicativo ou quando o tutor vai presencialmente aos Cavems e que serve para o responsável levar a documentação às unidades. Neste dia, o tutor sairá da unidade com o pedido de um hemograma completo do animal, que deve ser apresentado no dia da castração. A segunda data é o dia da cirurgia, que é marcada no dia da entrega dos documentos.

Se o tutor agendar pelo aplicativo, não tiver certeza que estará disponível e ainda não chegou a data de comparecer ao Cavem, ele pode cancelar o agendamento no próprio aplicativo do Colab, dando oportunidade para que outra pessoa consiga realizar a marcação. No dia agendado pelo Colab, os tutores devem chegar com 10 minutos de antecedência nas unidades. Datas e horários retroativos não serão agendados ou remarcados.

Para a realização do cadastro é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Cada morador tem direito a cadastrar um animal por CPF por mês. Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos.

Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos e raças pequenas como pinscher, yorkshire, shitzu, pug, buldogue francês/inglês, lhasa apso, boxer, boston terrier, shar-pei, pitbull, chihuahua, american bully e poodles. Também não são feitas castrações em gatos braquicefálicos como birmanês, shorthair e persa.

Os Cavems funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.

Hemograma – Por orientação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, as unidades solicitam o hemograma completo dos animais que passarão pela castração. O resultado do exame deve ser apresentado no dia da cirurgia. A intenção é evitar complicações durante as cirurgias, caso o animal tenha alguma doença pré-existente e que não consiga ser vista clinicamente. Não é obrigatório, mas o tutor que não levar o exame, vai assinar um termo de responsabilidade sobre a ciência do pedido de hemograma.