Após quatro meses internado, Benjamin, de 4 anos, retorna ao hospital e emociona equipe que o acompanhou

O pequeno reencontrou as enfermeiras e médicos do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, em um momento de muita emoção e gratidão, superando desafios e avançando na recuperação - Foto: Divulgação

Pouco mais de um mês após receber alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, Benjamin Oliveira, de apenas 4 anos, voltou ao local que foi cenário de uma das fases mais desafiadoras de sua vida. Na última segunda-feira (06), o pequeno, que teve grande parte do corpo queimado em um incêndio, que começou por causa de um incidente com uma lareira, em julho, visitou o hospital para rever a equipe que cuidou dele com tanto carinho durante sua longa internação, que durou cerca de quatro meses.

Atualmente, Benjamin se prepara para iniciar as sessões regulares de fisioterapia e segue com acompanhamento médico | Foto: Divulgação

O reencontro foi marcado por sorrisos, emoção e muita gratidão. “As enfermeiras adoraram encontrar com ele. Todo mundo ficou muito feliz. Ele fez o caminho todo, foi no CTI”, contou Rômulo Oliveira, 44 anos, pai de Benjamin .

Parte do trajeto foi filmado pela família, e no vídeo é possível ouvir o pequeno afirmando que lembra do período em que estava ali, enquanto caminha pelo corredor do hospital.

“Ele está falante, andando, feliz, brincando. Ele está ótimo. A gente tem visto como Deus é grande. Lógico que tem uns momentos em que ele pergunta alguma coisa, mas ele está bem e feliz por poder fazer coisas que não podia fazer enquanto estava hospitalizado, como correr, andar. É muito emocionante”, disse o pai de Benjamin.





Benjamin foi internado em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio no Engenho do Mato, em Niterói, que também feriu seu pai, Rômulo. O acidente ocorreu quando uma lareira explodiu, espalhando chamas pela sala e atingindo Benjamin, que estava mais próximo. Rômulo, que se feriu ao tentar salvar o filho, sofreu queimaduras nos braços, também precisando de hospitalização, mas recebeu alta antes de Benjamin. Juntos, eles retornaram ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde Benjamin, além de revisitar as áreas onde foi internado, também passou por uma consulta de rotina com os médicos que o acompanham.

“Foi muito gratificante, pois no período que a gente passou lá a gente teve momentos muito difíceis. Mas foi muito emocionante encontrar os profissionais e poder levar até eles o resultado do trabalho deles. Porque eles se doaram muito, as equipes envolvidas no caso do benjamim foram muito intensas e inteiros no cuidado com ele. Elas ficaram emocionadas em ver ele andando e falando”, falou Rômulo.

Atualmente, Benjamin se prepara para iniciar as sessões regulares de fisioterapia e segue com acompanhamento médico, além de contar com o apoio da família para superar as marcas físicas e emocionais perdidas pelo acidente. A criança ainda deve passar por outro procedimento cirúrgico, mas ainda não tem data para acontecer.