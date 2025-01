Polícia Civil prende mulher que tentou matar a própria filha na noite de Natal

Policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá) prenderam um mulher acusada de tentar matar a própria filha a facadas na noite de Natal. A criminosa procurou a delegacia, que já investigava o caso, no intuito de prestar esclarecimentos. Ela compareceu à unidade na última sexta-feira (3), com seu advogado, após tomar conhecimento de que vinha sendo procurada pelos agentes em endereços de familiares e amigos.

Segundo apurado, a autora teve uma discussão com a menina, de 12 anos. Durante a briga, a mulher desferiu dois golpes de faca no tórax da filha. A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde passou por uma drenagem nos pulmões e permanece sob cuidados médicos.

Ainda de acordo com as investigações, após o crime, a mulher fugiu e passou a se esconder em diversos pontos do Rio de Janeiro. Diante dos fatos narrados, a autoridade policial representou pela prisão da autora. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.