Flamengo derrota Maricá FC por 1 a 0 em jogo-treino no Rio

Maricá estreia no Carioca Série A no próximo sábado (11); Fla joga no domingo (12) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Uma semana antes do início do Campeonato Carioca 2025, Flamengo e Maricá FC se encontraram neste domingo (05) para um jogo-treino de aquecimento para o torneio. A partida aconteceu no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, e terminou com vitória por 1 a 0 para a equipe rubro-negra, com gol de Daniel Sales.

O treino contou com uma equipe da base rubro-negra que deve participar das primeiras rodadas do Cariocão, além de alguns atletas que atuaram como reservas na última temporada, como Lorran e Carlinhos. Quem comandou o time da Gávea foi o técnico do sub-20, Cleber dos Santos.

O Maricá também levou a equipe que deve escalar para os primeiros jogos do torneio, sob o comando do técnico Reinaldo Oliveira, ex-centroavante do Fla, que treina o time desde 2023. Campeão da Copa Rio e da Série A2 do Carioca no ano passado, o Maricá estreia no Cariocão 2025 enfrentando o Botafogo no próximo sábado (11), às 11h, no Estádio Nilton Santos.

Já o Flamengo entra em campo no domingo (12), para um confronto com o Boavista. A partida acontece no Estádio Batistão, que fica em Aracaju, Sergipe.