Reta final para inscrição no concurso da Guarda Municipal de Niterói

Os interessados em participar do concurso para a Guarda Municipal de Niterói devem ficar atentos ao prazo de inscrição que está na reta final. As inscrições para o concurso, que oferece 209 vagas, além da formação de cadastro de reserva, poderão ser feitas até o dia 9 de janeiro, no site do Instituto Selecon.

O concurso é para ambos os sexos e para participar é preciso ter nível médio completo, idade mínima de 18 anos, altura mínima de 1,60 (homens) e 1,55 (mulheres), entre outros requisitos. A remuneração inicial é de R$ 4.858,28.

A inscrição é pela internet. Basta acessar o site do Instituto Selecon, preencher o cadastro e pagar a taxa no valor de R$ 90,00 dentro do prazo. Aqueles que fizeram a inscrição e não efetuaram o pagamento devem quitar o boleto para garantir a inscrição no certame, pois somente após o pagamento da taxa a inscrição é efetivada.

O concurso da Guarda de Niterói RJ será realizado em cinco etapas: Prova de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame antropométrico e prova de capacidade física, de caráter eliminatório; Exame psicotécnico, de caráter eliminatório; Exame médico, de caráter eliminatório; e Investigação social e documental, de caráter eliminatório. A prova de conhecimentos está prevista para 16 de março.

O resultado final está previsto para o dia 1º de julho de 2025. Os aprovados serão convocados ainda para a realização do curso de formação. As contratações ocorrerão pelo regime estatutário. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Serviço:

Guarda Niterói

Vagas: 209 + cadastro de reserva

Inscrições: até 09 de janeiro de 2025 pelo site www.selecon.org.br