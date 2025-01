Acusado de perseguir mulher em shopping é preso no Rio

Um homem acusado de perseguir e assediar uma mulher no Shopping Madureira, Zona Norte do Rio, foi preso neste sábado (04). Segundo investigações, ele costumava importunar a mulher durante o horário de trabalho dela, que é funcionária de um estabelecimento do shopping. Além disso, ele já teria perseguido e abusado de outras vítimas no local.

As investigações indicam que ele já perseguia essa vítima desde outubro do ano passado e que costumava ir atrás dela tanto durante o turno de trabalho no shopping como em outros locais. Ele chegou a ser expulso de uma academia no local por conta de acusações de assédio contra outras mulheres.

Neste sábado (04), agentes da 29ªDP (Madureira) estavam monitorando as câmeras de segurança do estabelecimento comercial quando viram o suspeito, identificado como Douglas Leite Silva. Ele foi abordado e tentou fugir dos policiais, mas acabou sendo capturado. Clientes teriam ameaçado linchar o suspeito, segundo testemunhas, mas ele foi conduzido pelos policiais para a delegacia.

Douglas já foi transferido para uma unidade do sistema prisional e pode ser sentenciado a até oito anos de prisão, caso seja condenado pelos crimes. Ele vai responder por stalking, resistência e desacato.