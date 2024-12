São Gonçalo oferece mais de 160 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está oferecendo mais de 160 vagas de emprego nos mais diversos cargos para os gonçalenses. Os interessados deverão comparecer, das 10h às 16h, nesta segunda-feira (16), à unidade do Sine Alcântara para serem encaminhados para as vagas.

Confira as vagas oferecidas e os requisitos:

- 32 vagas para operador de loja: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 25 vagas para operador de caixa: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 18 vagas para auxiliar de perecíveis: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, com ensino médio completo e idade entre 18 e 50 anos;

- 15 vagas para fiscal de loja: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira ou tendo cumprido o serviço militar obrigatório, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 9 vagas para operador de empilhadeira: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 8 vagas para fiscal de caixa: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 8 vagas para açougueiro: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino fundamental completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 4 vagas para auxiliar de hortifruti: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 4 vagas para auxiliar de depósito: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 4 vagas para auxiliar de cozinha: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino fundamental completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 3 vagas para operador de loja (balança FLV): para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 3 vagas para auxiliar de monitoramento: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 3 vagas para conferente de inventário: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 3 vagas para conferente de recebimento: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 3 vagas para auxiliar de estacionamento: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para encarregado de mercearia: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para cozinheiro: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino fundamental completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para auxiliar de padaria: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para atendente de SAC: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para vendedor externo: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para encarregado de perecíveis: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e idade entre 18 e 50 anos;

- 2 vagas para separador de vendas: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para encarregado de hortifruti: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para líder de hortifruti: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para encarregado de prevenção de perdas: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para conferente de avaria: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para líder de açougue: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para auxiliar de açougue: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para locutor: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos;

- 1 vaga para técnico de manutenção: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo e com idade entre 18 e 50 anos.

Serviço:

O Sine Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, número 500 (lojas 11 e 12), no Mutondo, em São Gonçalo. O atendimento será das 10h às 16h desta segunda-feira (16).