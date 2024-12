Gracyanne Barbosa fala sobre a relação de sua irmã mais nova com Belo: 'Ele foi um bom pai para ela'

A ex-esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, usou as redes sociais para explicar sobre a relação da irmã mais nova, Giovanna Jacobina, de 25 anos, com o cantor. O pronunciamento veio após a jovem publicar uma foto ao lado de Belo, em cruzeiro que ele era atração principal, nesta quarta-feira.

Gracyanne explicou que a jovem foi criada muito perto do ex-casal, fazendo com que Belo se transformasse em uma figura paterna. “Dos filhos ele é mais distante, talvez seja mais próximo dela porque ela cresceu com a gente. Ele foi um bom pai para ela”, escreveu a influenciadora fitness.

Na publicação publicada por Giovanna, a jovem aparece abraçada com Belo, a quem ela chamou de “paizinho”. “Parabéns, paizinho! O navio tá lindo, te amo”.

A jovem é formada em Medicina Veterinária e também aposta na área de influenciadora, somando, 138 mil seguidores no Instagram.