John Kennedy poderá deixar o Fluminense depois do Mundial

As negociações já estão em fases avançadas, mas só serão encerradas depois da final do Mundial - Foto: Divulgação - Fluminense

Um dos destaques do Fluminense e responsável pelo gol da conquista da Conmebol Libertadores, sobre o Boca Jrs, John Kennedy, pode se despedir do elenco e dos torcedores após o Mundial Interclubes que acontece no Qatar.

O possível destino do jogador, por empréstimo, é o clube mexicano Pachuca, o mesmo que eleiminou o Botafogo por 3 a 1 na Copa Internacional. As negociações já estão em fases avançadas, mas só serão encerradas depois da final do Mundial, na próxima quarta-feira (18).

Em 2024, John Kennedy, não teve um dos melhores desempenhos, pois marcou apenas um gol no Campeonato Carioca, um na Copa do Brasil, um na Libertadores, já no Brasileiro, não conseguiu marcar nenhum gol. Na somatória, ele tem somente 3 gols em 34 partidas.