Mais de dez anos após o crime, Polícia Civil prende viúva condenada por morte do marido

Polícia Civil prendeu viúva condenada por morte do marido - Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (4), Maria Cunha Vieira, de 59 anos, condenada pelo homicídio qualificado de seu próprio marido, Nilton Miguel Vieira. Ele foi morto a tiros a caminho do trabalho, no dia 13 de fevereiro de 2010.

Segundo a polícia, Maria planejou o crime com a ajuda de seu amante, que contratou dois homens para cometer o assassinato.

O amante acabou confessando o crime e foi preso. Segundo os investigadores, o casal contratou dois homens, pagando o valor de R$ 4 mil aos executores.

Após o assassinato, o comportamento frio e distante da viúva chamou a atenção de familiares. Ela também evitou comparecer ao velório e ao enterro.

Durante as investigações, Maria levantou falsas suspeitas e acusou um ex-amante pelo crime. O homem chegou a ser preso injustamente por um mês, mas conseguiu provar que estava em outro município no momento do homicídio e foi inocentado.

Ela também tentou incriminar os próprios filhos e chegou a registrar um boletim de ocorrência acusando um deles de planejar sua morte, assim como o mesmo teria feito com o pai.

Após ser condenada, Maria fugiu com o atual companheiro e passou anos escondida. Ela foi localizada e presa na Zona Oeste do Rio.