Ex-PM encontrado morto em ponto de ônibus em Vista Alegre será sepultado nesta quarta (04)

Policiais do 7ºBPM foram acionados, mas vítima já estava em óbito - Foto: Reprodução

Será sepultado na tarde desta quarta-feira (04) o corpo do policial militar aposentado Marcos Cruz Vieira, encontrado morto em um ponto de ônibus em Vista Alegre, São Gonçalo, na última terça (03). O velório aconteceu no início desta tarde e o corpo será enterrado por volta das 14h30 no Cemitério de São Miguel.

O corpo do ex-PM, de 68 anos, foi encontrado baleado na manhã desta terça (03) em um ponto na Avenida Presidente Roosevelt. Rumores iniciais indicavam que o agente aposentado teria sofrido um assalto, mas a informação não foi confirmada. Policiais militares do 7º BPM foram acionados ao local, mas encontraram Marcos já em óbito.

O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que está investigando. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança na região para apurar mais detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido e a autoria dos disparos.