São Gonçalo enfrenta alagamentos e trânsito complicado com chuvas intensas

As fortes chuvas que atingem São Gonçalo nesta quarta-feira (4) têm gerado grandes transtornos, especialmente no trânsito e na locomoção de pessoas. Ruas alagadas e bolsões de água dificultam a passagem de veículos e pedestres, deixando a situação complicada para quem tenta se deslocar. No bairro Mutuá, por exemplo, o tráfego é lento, com veículos enfrentando dificuldades, enquanto bolsões de água que se formam nas vias atingem casas e comércios. Em outras áreas, como entre Alcântara e Trindade, os alagamentos também comprometem a mobilidade local.





A previsão do tempo, no entanto, indica que as chuvas devem dar uma trégua a partir de quinta-feira (5), com a volta do sol prevista para o final de semana. De acordo com o ClimaTempo, o clima deve melhorar, embora a umidade ainda seja alta, trazendo mais instabilidade durante a semana.



São Gonçalo

Quinta-feira (5): O dia será de sol, mas com muitas nuvens durante o dia, podendo ter momentos em que será registrado céu nublado. No período da noite, o céu terá muitas nuvens. Para esse dia, a probabilidade de chuva atinge 98% de chance, sendo esperado 1.3 mm de chuva. As temperaturas podem variar de 22°C a mínima e a máxima de 28ºC.

Sexta-feira (6): Sem previsão de chuva, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite, haverá muitas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 23ºC e a máxima é de 33°C.

Sábado (7): Um dos dias mais quentes da semana, com temperatura mínima de 23ºC e a máxima de 36ºC, não há probabilidade de chuva. O dia será de sol com muitas nuvens, com momentos de céu nublado e noite com muitas nuvens.

Domingo (8): O dia será de sol com muitas nuvens ao longo do dia podendo ter momentos de céu nublado. A noite com muitas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24ºC e a máxima de 35ºC.

Niterói

Quinta-feira (5): Também conta com probabilidade de chuva, de 97%, sendo esperado 1.4 mm. O dia será de Sol com muitas nuvens ao longo do dia, podendo registrar momentos de céu nublado. O período da noite será com muitas nuvens. As temperaturas atingem a mínima de 24ºC e a máxima de 27ºC.

Sexta-feira (6): Ao longo do dia terá Sol com muitas nuvens e céu nublado. À noite a situação do dia anterior, se repete. Sem chance de chuva, as temperaturas podem registrar a mínima de 24ºC e a máxima de 30ºC.

Sábado (7): Durante o dia o Sol estará entre nuvens contando com momentos de céu nublado. Não há chances de chuvas e com isso as temperaturas esperadas são da mínima de 24ºC e a máxima de 34ºC.

Domingo (8): O céu terá Sol muitas nuvens no período da tarde. No período da noite, ainda terá nebulosidade mas sem chance de chuva. As temperaturas alcançam a mínima de 25º C e a máxima de 32ºC.