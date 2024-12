Iphan abre seleção com 31 vagas temporárias

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) publicou edital para processo seletivo simplificado, com 31 vagas temporárias em diversas áreas, como Análise Ambiental, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Educação Patrimonial e Geoprocessamento. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração inicial varia de R$ 6.681,70 a R$ 9.047, além de benefícios como auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e auxílio-transporte.

As inscrições estarão abertas de 9 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025, com taxa de R$ 110. A seleção consistirá em três etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), avaliação de títulos (classificatória) e perícia médica para candidatos com deficiência e negros. A prova será realizada em 23 de fevereiro de 2025, em Brasília, com 80 questões.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.