Obras da ciclorrota transformam as calçadas dos bairros Galo Branco e Rocha

As obras da ciclorrota estão transformando a Avenida Jornalista Roberto Marinho, nos bairros do Galo Branco e do Rocha. Nesta segunda-feira (2), estão sendo revitalizadas as calçadas na via em ambos os bairros. A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. A ciclorrota irá formar uma área exclusiva para ciclistas de 4,4 quilômetros de extensão, ligando a Praça Getúlio Vargas, no Rocha, até a Praça Chico Mendes, no Raul Veiga.

Nesse primeiro momento, estão sendo feitas as novas calçadas por todo o percurso onde a ciclorrota passará. Essas novas calçadas possuem um padrão de altura e rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs). As novas calçadas têm o padrão de altura de 15 centímetros (com exceção de frentes de loja, onde as calçadas terão cinco centímetros, e garagens). Antes desse padrão, as calçadas do local tinham diversas alturas.

Quem celebra as mudanças causadas pelas obras são os gonçalenses. É o caso do dono de oficina André Peclat, de 46 anos. A oficina dele fica no caminho onde a ciclorrota passará, no Galo Branco. Ele trabalha no local há 24 anos. "Acho um projeto bom. O que tenho certeza é que a calçada está melhor, está com um padrão, melhor para os cadeirantes e idosos circularem por aqui; antes eu via as pessoas com mais dificuldade para andarem por aqui. Acho a ideia da ciclovia legal também, vai incentivar mais ainda a população", afirmou.

Depois das novas calçadas, será feita a ciclovia. O projeto foi criado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Uma parte da ciclorrota já foi concluída na área em frente à Arena São Gonçalo. O projeto prevê a mudança da paisagem local, incentiva o uso de bicicletas e a diminuição da emissão de gases poluentes, além do reordenamento do trânsito.