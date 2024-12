Incêndio atinge Fórum de São Gonçalo na noite desta terça-feira (3); Vídeo!

Um princípio de incêndio foi registrado no Fórum de São Gonçalo, no início da noite desta terça-feira (3). O incêndio, que teve início em uma das salas do edifício, não deixou feridos. O prédio, localizado na Rua Doutor Getúlio Vargas, no bairro Santa Catarina, foi rapidamente evacuado e o fogo controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Leia também:

Obras da ciclorrota transformam as calçadas dos bairros Galo Branco e Rocha

Porto da Pedra ensaia nesta quinta visando o Esquenta Carnaval



De acordo com a corporação, o alerta foi dado às 18h44, e as equipes conseguiram controlar as chamas sem grandes danos à estrutura. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio, mas fontes preliminares indicam que um curto-circuito pode ter sido o responsável.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou o ocorrido, mas não forneceu detalhes adicionais até o momento. O Corpo de Bombeiros permanece no local para monitorar a situação.