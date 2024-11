Obras em terminal mudam pontos de ônibus em Niterói; entenda

Expansão do Terminal Sul vai alterar rota de vinte linhas no Centro - Foto: Divulgação/Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

Começaram a valer nesta quinta-feira (21) as alterações no trânsito do Centro de Niterói, decorrentes das obras no Terminal Sul. O espaço foi fechado para as obras e, por conta disso, as linhas de ônibus os ônibus que saem do terminal com destino à Rua da Conceição ou para retorno ao Terminal João Goulart passarão por mudanças de rota.

Os coletivos, agora, devem seguir pela Avenida Visconde do Rio Branco, depois pela Rua General Osório, retornando à Rio Branco para fazer o acesso a Rua da Conceição. Já os ônibus que vêm da Avenida Badger da Silveira deverão seguir diretamente pela Rio Branco para acessar o Terminal João Goulart. O ponto de ônibus no Terminal Sul, sentido Rua da Conceição, será temporariamente transferido para o outro lado do Terminal, no sentido Gragoatá.

Vinte linhas de ônibus serão afetadas: 32 (Cachoeira-Centro); 33 (Jurujuba-Centro); 35 (Baldeador-Centro); 36 (Sapê-Centro); 37 (Largo da Batalha-Centro); 38A (Itaipú-Centro); 39A (Piratininga-Centro); 40 (Maceió-Centro); 46 (Várzea das Moças-Centro); 47 (Vital Brazil – Centro); 47A (Vital Brazil – Centro – Circular); e 47B (Circular via MAC); 53 (Santa Rosa-Centro); 57 (Santa Rosa-Centro, via Fagundes Varela); OC1 (Piratininga-Centro); OC2 (Itaipu-Centro); OC3 (Engenho do Mato-Centro); e OC3A (Itaipu-Centro, via Engenho do Mato).

As obras de expansão do Terminal Sul fazem parte do projeto de reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco, realizado pela Prefeitura de Niterói. Os investimentos na intervenção são de aproximadamente R$ 90 milhões de reais, segundo o órgão.