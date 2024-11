Câmera de segurança registra momento em que adolescente é esfaqueado em Niterói; vídeo!

Uma câmera de monitoramento registrou o exato momento que Vitor Monteiro, de 17 anos, foi esfaqueado no pescoço por um homem em situação de rua na Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, no dia 8 de novembro. O agressor, de 24 anos, foi preso 10 dias depois do ataque por agentes da 76ª DP (Niterói) e irá responder por tentativa de latrocínio.

Na gravação, é possível ver o jovem com mais dois amigos caminhando pela calçada enquanto conversavam. O autor do crime também caminhava perto do trio, vestindo um casaco preto com capuz. Pouco tempo depois do grupo passar pelo agressor, o adolescente é pego desprevenido por uma facada no pescoço. O golpe ficou a um centímetro de atingir uma artéria importante, o que poderia ter agravado quadro da vítima.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

De acordo com relatos, minutos antes do crime, o homem teria abordado os amigos para pedir um isqueiro. Depois de eles negarem possuir o objeto, o trio continuou caminhando, até ser surpreendido pela agressão. Vitor foi socorrido com ferimentos expostos e levado ao Hospital Municipal Carlos Tortelly (CPN), no bairro de Fátima, em Niterói.

O homem foi encontrado por policiais 10 dias depois do crime em um abrigo público da cidade. O acusado tinha sido liberado do sistema penitenciário dias antes de cometer a infração, onde cumpria pena por roubo e furto.