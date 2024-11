Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa ferido e causa lentidão no trânsito

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta quinta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 10h50, na altura da grande reta, por volta do km 333, sentido Niterói.

Por conta do ocorrido, duas faixas precisaram ser interditadas na pista sentido Niterói. De acordo com a Ecoponte, os veículos já foram removidos e o ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia também:

Duas pessoas são presas por forjarem os próprios sequestros no RJ

Acidente entre três carretas na Serra das Araras deixa motorista preso às ferragens e faixas fechadas sentido Rio

Às 11h13 , os dois sentidos da ponte encontravam-se com lentidão na altura da Grande Reta, local do acidente. O tempo médio de travessia no sentido Niterói era de 25 minutos, já no sentido Rio era de 17 minutos.