São Gonçalo promove workshop para mulheres empreendedoras

Ação irá acontecer no Espaço Mais Conhecimento no Partage Shopping - Foto: Divulgação

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar o “Workshop para as Empreendedoras”, nesta quinta-feira (7), às 15h, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping. Não é necessária inscrição prévia.

O evento será realizado em alusão à Semana do Empreendedorismo Feminino, sancionada por lei, em 2023, pelo Governo Federal.

“Nossa ideia também é promover oportunidades para as empreendedoras se conectarem e terem acesso a informações e recursos que podem ajudá-las a impulsionar seus negócios”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Em São Gonçalo, mais de 1.200 mulheres já foram capacitadas através do projeto Lidera Mulher – desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em parceria com o Sebrae -, que qualifica as participantes com práticas empreendedoras através de incentivo à qualificação e ao empreendedorismo.

Durante o workshop, as participantes vão ter acesso a palestras sobre a importância do empoderamento feminino e autonomia financeira, além de depoimentos de mulheres que se formaram no Lidera Mulher e de que forma o programa influenciou na trajetória de suas vidas, possibilitando um importante networking.

O projeto Lidera Mulher, que vem se consolidando a cada nova turma, oferece de forma gratuita aulas sobre formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.