Pix por aproximação é apresentado e lançamento de forma ampla acontece em fevereiro de 2025

Na tarde desta segunda-feira (04), em São Paulo, foi apresentado o pix por aproximação. Para a cerimônia da novidade, estavam presentes Fábio Coelho, presidente da Google Brasil, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eles detalharam a nova funcionalidade que chegará primeiro aos usuários das carteiras digitais (wallets) do Google e para todos os usuários do pix em fevereiro de 2025.

Para efetuar os pagamentos, basta aproximar o aparelho celular do terminal de pagamento, usando contas bancárias integradas à Carteira do Google. O recurso é ativado a partir da tecnologia NFC (Near Field Communication).

Roberto Campos Neto comentou a novidade: "Estamos contentes em disponibilizar ao mercado esta primeira solução de pagamento por aproximação". A solução foi desenvolvida em conjunto com a Rede Itaú e foi testada em terminais da marca. Feito o vínculo de conta, ao fazer um pagamento, o consumidor deve desbloquear o celular, aproximar o celular com NFC da máquina de quem vai receber o pagamento e seguir os passos indicados pela carteira.

Segundo Natacha Litvinov, Head de Parcerias de Pagamentos para a América Latina no Google, o uso será semelhante ao pagamento por QRCode: " "A loja digita o valor do pix na maquininha, da mesma forma que se gera um código QRCode. Mas a partir daqui, o terminal estabelece a conexão via NFC com o celular para carregar os detalhes da transação de pagamento.

Litvinov completou: "Pro usuário, tudo se dará de forma natural. O usuário pode escolher de qual conta vinculada à carteira Google será executado o pix. A confirmação do pagamento é feita com a biometria. A mensagem do pagamento chega no celular e também na maquininha."

Inicialmente, apenas usuários de aparelhos com o sistema Android terão acesso ao pix por aproximação. O sistema está disponível apenas para os clientes PicPay e C6. Na próxima semana, também está disponível para os clientes Itaú. O lançamento de forma ampla do pix por aproximação está programado para 28 de fevereiro de 2025.

As regras do pix por aproximação foram aprovadas em julho pelo Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN). Depois disso, o BC firmou a parceria que permite, nesse primeiro momento, aos usuários do Google Pay realizar transferências de valores e pagamentos por meio do Google Pay.

No caso do pix via carteiras do Google, a empresa anunciou o lançamento do Modo Noturno. Ao ativá-lo, não será possível fazer transações pix para contas pessoa física de favorecidos desconhecidos entre 20h e 6h.