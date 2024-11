Corpo é encontrado na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (04), na Baía de Guanabara, na altura de um dos estaleiros da Ilha da Conceição, em Niterói. Bombeiros foram acionados ao local e ainda atuam na retirada do corpo do mar.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local e assumiram as investigações. Apura-se uma ligação entre o encontro de cadáver e o confronto que aconteceu na manhã de domingo (03), entre bandidos e policiais militares, no Gradim, em São Gonçalo.

Na ocasião, policiais militares receberam informações sobre um sequestro na região. Ao perceberem a aproximação da PM, criminosos se esconderam num navio e iniciaram um intenso confronto.

Na ação, havia informações de feridos, mas não confirmado até o momento. Contudo, a polícia não descarta que o corpo seja de um dos envolvidos no confronto.

O cadáver será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, onde será identificado e liberado para sepultamento.

Policiais da 73ªDP (Neves) investigam o confronto do domingo e a denúncia do sequestro. Agentes da DH ficam a cargo da investigação do encontro de cadáver.