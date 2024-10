Pernambucanas abre 1.700 vagas temporárias para o fim do ano

A marca vem crescendo cada vez mais com mais de 700 lojas ao redor do Brasil - Foto: Divulgação

A varejista Pernambucanas anunciou a criação de 1.700 vagas temporárias em suas mais de 480 lojas espalhadas por diversos estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, que oferece 135 oportunidades. As atividades estão previstas para começar em novembro e dezembro, e as vagas são para atuação nas lojas físicas da empresa.

Os profissionais selecionados serão responsáveis pelo atendimento ao cliente nas áreas de vestuário e cama, mesa e banho, além de realizar a reposição de produtos e dar suporte nas vendas. Os interessados já podem se candidatar no site https://vemprafamiliapernambucanas.cliqx.com.br/.

Os pré-requisitos para as posições incluem ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As vagas temporárias também estão disponíveis para pessoas com mais de 45 anos, e não é necessário ter experiência prévia em vendas. Além de uma remuneração compatível com o mercado, cujo valor ainda não foi divulgado, a empresa oferecerá vale-transporte e vale-refeição aos selecionados.

