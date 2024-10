Artistas independentes de SG recebem 'Troféu Arte em Movimento' neste sábado (26)

A festa acontecerá no Espaço Cultural Panorama, no Colubandê, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A festa acontecerá no Espaço Cultural Panorama, no Colubandê, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

O Prêmio Troféu Arte em Movimento, maior premiação independente do Brasil, irá homenagear mais de 100 artistas independentes de São Gonçalo neste sábado, dia 26. A festa acontecerá no Espaço Cultural Panorama, no Colubandê, em São Gonçalo, a partir das 15h.

A premiação foi criada pelo artista plástico paulista José Pereira de Souza(Zep) há 10 anos, com o objetivo de dar visibilidade para promotores independentes de arte e cultura pelo Brasil. O sucesso foi tanto que o projeto se expandiu para outros pontos do país. Neste fim de semana, acontecerá a primeira edição do evento em terras gonçalenses. A comissão organizadora é formada por Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Kátia Pires Chagas.



Nilze Benedicto, cantora e compositora há mais de 7 anos, conta que já recebeu o prêmio no Rio de Janeiro e agora está tendo a oportunidade de participar da parte técnica da cerimônia. Ela destaca a importância de reconhecer talentos independentes da região que não ganham tanta visibilidade quanto deveriam. "Eu bati pé firme para que esse prêmio fosse mais para artistas independentes, já que muitos não têm expressividade ainda. Eu sei o quanto é valioso para uma pessoa que está na incógnita ser reconhecido. A gente está premiando pessoas que nunca ganharam nenhum prêmio, mas fazem uma cultura linda em São Gonçalo", destacou.

Será a primeira edição em São Gonçalo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia também:

Curiosidades gonçalenses: Você sabia que existe uma estátua de Charlie Chaplin em São Gonçalo?

Morte do ex-ator mirim João Rebello comove fãs e artistas

De acordo com a organizadora Viviane Mendonça, serão 64 prêmios divididos entre artistas e instituições que promovem a cultura pela cidade. Artesãos, cantores, escritores, grafiteiros, coletivos e saraus, entre outros, ganharão prêmios e certificados reconhecendo os seus trabalhos.

O Espaço Cultural Panorama fica localizado na Rua Odete São Paio, número 151, no bairro Colubandê, São Gonçalo.