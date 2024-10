EUA Ampliam Ajuda Humanitária os Palestinos com 135 Milhões Dólares

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou, nesta quinta-feira (24) um adicional de 135 milhões de dólares em ajuda aos palestinos e apelou por um cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde ocorre o conflito entre Israel e o Hamas.

"Hoje, estamos anunciando 135 milhões de dólares adicionais em ajuda humanitária, incluindo água, saneamento e cuidados de saúde para os palestinos em Gaza e na Cisjordânia, bem como para a região", disse Blinken em uma coletiva no Catar. Com essa nova contribuição, a assistência fornecida por Washington totaliza 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6,85 bilhões de reais) desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, acrescentou o secretário.

Ele também mencionou que os negociadores devem se reunir nos próximos dias para discutir uma possível trégua em Gaza. "Debatemos opções para aproveitar este momento e os próximos passos para avançar no processo, e acredito que nossos negociadores se encontrarão nos próximos dias", afirmou.

O Catar, junto com os Estados Unidos e o Egito, atua como um dos principais mediadores no conflito entre Israel e o Hamas. A guerra teve início com um ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023. Até agora, um único cessar-fogo de uma semana foi alcançado em novembro de 2023, período em que o Hamas libertou 105 reféns israelenses capturados no ataque inicial, em troca de 240 prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Leia também!

Familiares buscam por desaparecido em Itaipuaçu, região de Maricá

Alimentos contaminados no McDonald's causam morte em cliente nos Estados Unidos